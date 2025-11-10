Педагоги из Подольска приняли участие во всероссийском слете «Орлят России»

Учителя из Подольска приняли участие во всероссийском слете молодых педагогов в рамках программы «Орлята России». Они посетили мастер-классы и образовательные интенсивы, а также обменяли опытами с коллегами из других регионов.

Мероприятие проходило с 5 по 8 ноября в Перми. В нем поучаствовали почти 200 специалистов со всей России. Подмосковье представили советник по воспитанию Екатерина Филиппова и учитель начальных классов Анна Морозова из гимназии имени Подольских курсантов.

Как рассказали в региональном Минобразования, слет был направлен на формирование сообщества молодых педагогов и укрепление связей в сфере начального образования. Для участников провели мастер-классы и образовательные интенсивы, где они также смогли обменяться опытом с коллегами из других регионов.

По итогам слета Анну Морозову и Екатерину Филиппову наградили дипломами за лучший доклад.

Всего в движении «Орлята России» состоят порядка 460 тысяч подмосковных школьников.