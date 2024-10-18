Педагоги из Подольска поучаствуют в областном проекте по менеджменту

К региональному проекту подготовки менеджмента подключились учителя из Подольска. Для них провели тренинг, на котором рассказали, как управлять командой.

Встреча в рамках проекта «Управление талантами: управленческая элита 1.0» состоялась в Корпоративном университете развития образования Московской области. В ней поучаствовали свыше 70 работников сферы образования из разных муниципалитетов.

Подольск на мероприятии представили 11 педагогов. На тренинге они попрактиковали свои управленческие умения. Их обучили определять типы сотрудников, выбирать стили поведения и подходы в управлении.

Отметим, что проект запустили в Подмосковье в сентябре этого года. Его задача — создать качественный управленческий кадровый резерв для Подольска и в целом для Московской области.

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