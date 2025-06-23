Педагоги из Подольска получили награды Министерства образования Подмосковья

В Московской области подвели итоги конкурса реализации проектов «Навигаторы детства», «Орлята России» и «Орлята-дошколята» за 2023-2024 учебный год. Педагогов из Подольска наградило Министерство образования Московской области в Национальном центре «Россия». Им вручили благодарственные письма за профессионализм и педагогическое мастерство.

Делегацию из Подольска возглавили муниципальные координаторы проектов Елена Соколова и Евгения Джигараева. В состав также вошли советник по воспитанию школы № 33 Елена Орешина, лицея № 5 Елена Орлова и колледжа имени А. В. Никулина Ольга Даменцева, учителя начальных классов школы № 18 Ольга Бебенина и гимназии № 7 Олеся Леонова, а также воспитатели дошкольных отделений школы № 33 Ольга Старостина и школы № 16 Людмила Батмановская.

Мероприятие завершилось экскурсией по выставке «Путешествие по России». На площадке представлены десятки интерактивных экспонатов, которые рассказывают о достижениях, культуре, науке и природе всех федеральных округов России.