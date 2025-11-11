Педагоги из Подмосковья стали победителями всероссийского конкурса наставников

Пять представителей Подмосковья стали победителями Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться!». Церемония награждения прошла в Казани. Среди лучших — Дмитрий Белитский, Иван Варлыгин, Алена Донскова, Владимир Коняев и Дмитрий Корэ. Всего в этом году в конкурсе участвовали более 70 тысяч человек со всей России.

«В рамках конкурса „Быть, а не казаться!“ от Московской области отборочный этап прошли почти 11 тысяч человек, 68 из них приняли участие в полуфинале, и 27 стали финалистами. В регионе созданы все условия для патриотического воспитания: с детьми и молодежью занимаются и в школах, и в колледжах, и в университетах, активная работа ведется на базе молодежных и волонтерских центров», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Учитель физкультуры из Озер Иван Варлыгин создал школьный поисковый отряд «Георгий Победоносец», а Владимир Коняев из Химок представил цифровой проект патриотического воспитания «Родники». Он разработал платформу, которая через квесты, викторины и челленджи помогает школьникам изучать историю.

Дмитрий Корэ из Долгопрудного объединил опыт в IT и педагогике, создав цифровую экосистему «ПАТРИОТ.РФ», а проект «НаставникZ — Традиция Побеждать», созданный Дмитрием Белитским из Видного, уже работает во всех школах Ленинского округа. Он включает встречи с наставниками, уроки мужества и военно-тактические игры.

Финалисты конкурса прошли девятимесячный отбор, участвовали в деловых играх и практических заданиях на базе образовательных учреждений. Победители получили сертификаты на поездки по России по программе «Больше, чем путешествие» и возможность пройти повышение квалификации в Роспатриотцентре.

Напомним, проект реализуют в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».