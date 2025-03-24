Педагоги из Подмосковья смогут пройти курс по профилактике неонацизма у детей

Российское общество «Знание» разработало бесплатный онлайн-курс «Профилактика идеологии неонацизма в детской и молодежной среде». Он предназначен для учителей, преподавателей, воспитателей и сотрудников молодежной политики. Курс состоит из 20 уроков и доступен на платформе «Знание.Академия».

В уроках рассматриваются темы сущности и видов неонацизма, деятельности течений, угрозы украинского неонацизма, русофобии, пропаганды и вербовки, распространения идеологии в интернете, а также роль лидеров мнений в просвещении и профилактике.

Записаться на курс можно по ссылке.