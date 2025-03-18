Педагоги из Подмосковья приняли участие во всероссийском форуме наставников

Второй форум Всероссийского сообщества наставников-просветителей открылся в Крыму. Представители Московской области получили на мероприятии благодарность от Министерства просвещения.

Форум, на который приехали 130 педагогов почти из 40 регионов России, призван улучшить медиаграмотность наставников, помочь им освоить аналитические инструменты. На мероприятии также обсуждают актуальные проблемы сферы образования.

Участники в течение трех дней посещают лекции и тренинги, которые ведут популярные блогеры-педагоги, и учатся использовать социальные сети для воспитания молодежи.

«Наша общая задача — объединить усилия для разработки единого информационного пространства для учителей, школьников, студентов и родителей», — пояснил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.

Благодарственные письма от ведомства получили на форуме директор школы № 4 города Орехово-Зуево Алексей Панфилов и учитель начальных классов школы № 17 в Красногорске Наталья Портных.