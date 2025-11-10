Педагоги из Подмосковья приняли участие в форуме учителей «Орлят России»

Всероссийский форум учителей «Орлят России» прошел на базе детского центра «Орленок». В нем приняли участие 450 специалистов из 90 регионов страны. Среди них — 20 учителей начальных классов их Подмосковья.

В мероприятии участвовали педагоги, которые участвуют в реализации программы «Орлята России», а также эксперты в области воспитания детей, методисты и другие специалисты. Они посетили дискуссионные площадки, посвященные интеграции проекта в обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования. Участники обсудили эффективное взаимодействие с родителями и наставниками, а также внедрение лучших практик в образовательный процесс.

«Участники мероприятия рассмотрели успешные региональные практики, представили инновационные методики проведения различных треков курса и обсудили эффективные механизмы взаимодействия с родительским сообществом и наставниками „Орлят“», — сказа и в Минобразовании Подмосковья.

По итогам форума издадут сборник методических материалов, который включит в себя лучшие практики реализации программы.

Всего в движении «Орлята России» состоят более 460 тысяч подмосковных детей.