Педагоги из Ногинска стали лауреатами всероссийского конкурса

Преподаватели Ногинской детской школы искусств приняли участие во всероссийском открытом фестивале-конкурсе педагогического мастерства «Музыка — универсальный язык человечества — 2024». Их проект в итоге стал лучшим.

Ногинские педагоги представили на суд жюри спектакль «Сказка о царе Салтане». Режиссером-постановщиком и куратором проекта выступила педагог Светлана Ивановна Аникина. Участие также приняли Кира Александровна Оридорога, Нина Вячеславовна Грасенкова, Елена Леонидовна Варварина и Эльдар Игоревич Байрамов.

Яркие национальные костюмы, народные песни, мастерство и невероятная энергетика исполнителей подарили всем прекрасное настроение и заслуженную победу. В номинации «Национальное творчество народов России» было получено звание Лауреата I степени.

Фестиваль проходил в городском округе Жуковский. В нем приняли участие преподаватели детских школ искусств детских музыкальных и общеобразовательных школ, а также руководители и участники творческих коллективов клубных учреждений, домов культуры, творческих центров, студий.