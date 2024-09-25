Педагоги из Ногинска стали лауреатами всероссийского конкурса
Преподаватели Ногинской детской школы искусств приняли участие во всероссийском открытом фестивале-конкурсе педагогического мастерства «Музыка — универсальный язык человечества — 2024». Их проект в итоге стал лучшим.
Ногинские педагоги представили на суд жюри спектакль «Сказка о царе Салтане». Режиссером-постановщиком и куратором проекта выступила педагог Светлана Ивановна Аникина. Участие также приняли Кира Александровна Оридорога, Нина Вячеславовна Грасенкова, Елена Леонидовна Варварина и Эльдар Игоревич Байрамов.
Яркие национальные костюмы, народные песни, мастерство и невероятная энергетика исполнителей подарили всем прекрасное настроение и заслуженную победу. В номинации «Национальное творчество народов России» было получено звание Лауреата I степени.
Фестиваль проходил в городском округе Жуковский. В нем приняли участие преподаватели детских школ искусств детских музыкальных и общеобразовательных школ, а также руководители и участники творческих коллективов клубных учреждений, домов культуры, творческих центров, студий.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».