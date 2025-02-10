Педагоги из Ногинска поучаствовали в совещании по стратегии развития образования

В Балашихе состоялась Стратегическая сессия по разработке предложений для развития системы образования Московской области на период до 2036 года и с перспективой до 2040 года. В мероприятии приняли участие более 100 человек, включая педагогов, директоров школ, молодых специалистов и родителей учащихся из 12 городских округов Подмосковья, входящих в Балашихинское зональное объединение.

Команду педагогов Богородского округа также пригласили к участию в работе сессии. С приветственным словом к участникам обратилась заместитель главы Балашихи Лилия Татевосян. Ведущей мероприятия выступила начальник управления образования администрации Дмитровского муниципального округа Татьяна Малинникова, которая представила презентацию о новых требованиях к школьному образованию.

Сессия проходила в формате «Форсайт-сессии». В течение трех часов участники работали в группах, обсуждая ключевые вызовы и проблемы системы образования, а также вырабатывали предложения по их решению. Эти идеи станут основой для единого стратегического документа.

Стратегия развития образования на ближайшие 15 лет разрабатывается в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Она охватывает такие направления, как совершенствование образовательных программ, внедрение современных технологий, развитие дополнительного образования, поддержка профессионального роста педагогов, а также вовлечение родителей в образовательный процесс. Особое внимание уделяется наставничеству, работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и развитию дошкольного образования.

Итоги сессии станут важным шагом на пути к созданию современной и эффективной системы образования Московской области.