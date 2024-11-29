Педагоги из Ногинска поделились опытом на областном форуме в Истре

Педагоги из Богородского округа выступили на областном фестивале детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии. Они представили доклады об эколого-краеведческих проектах школьников.

Более тысячи гостей побывали на финале Областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии». Это масштабное событие прошло в Истре на площадке регионального технолицея имени В. И. Долгих. В течение года на различных этапах приняли участие более 75 тысяч человек. Почти 200 лучших коллективов стали победителями и призерами в семи творческих конкурсах.

Финал фестиваля в Истре стал большой экспертной площадкой, на которой были организованы лекции, мастер-классы, открытые встречи. Для гостей оборудовали интерактивные зоны по семи направлениям дополнительного образования. Каждый желающий мог поближе познакомиться с кружками и секциями, доступными для детей Московской области.

На двух площадках фестиваля педагоги Центра образования для детей и взрослых Богородского округа представили свой опыт работы с детьми. Учитель биологии и экологии Центра образования № 10 Екатерина Толстунова выступила с докладом «Организация исследовательской работы со школьниками с использованием оборудования эколаборатории». Руководитель эколого-краеведческого отдела, методист Центра образования для детей и взрослых Богородского округа Инна Кудинова представила доклад «Детская эколого-краеведческая экспедиция „Шерна“. Мониторинговая программа состояния окружающей среды междуречья Клязьмы, Шерны и Плотни».

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