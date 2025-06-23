Педагоги из Можайска получили награды Министерства образования Подмосковья

В Национальном центре «Россия» состоялась торжественная церемония подведения итогов реализации проектов «Навигаторы детства», «Орлята России» и «Орлята-дошколята» в Московской области за 2024–2025 учебный год. В рамках мероприятия четыре представителя сферы образования Можайского округа были отмечены благодарственными письмами Министерства образования Московской области.

Высокие награды за профессионализм и значимый вклад в развитие воспитательных инициатив региона получили заместитель директора гимназии №4 г. Можайска Ирина Йованович, воспитатель дошкольного отделения школы «Гармония» Елена Коростелева, учитель школы «Гармония» Елена Павлова и учитель средней школы №3 Ангелина Козлова.

Педагоги округа активно объединяют усилия учителей, воспитателей, родителей и детей, чтобы помочь каждому ребенку раскрыть творческий и интеллектуальный потенциал и успешно развиваться в дальнейшем.