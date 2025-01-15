Педагоги из Лобни поучаствовали в сессии по развитию образования в Подмосковье

Педагоги из Лобни приняли участие в зональной стратегической сессии по развитию образования в Подмосковье до 2040 года. Учителя обсудили ключевые аспекты, обменялись опытом и нашли решения актуальных вопросов.

На мероприятии обсудили предложения по работе сферы образования до 2036 года и на перспективу до 2040 года. Ее возглавили заместитель министра образования Московской области, начальник управления модернизации системы образования Анна Гребцова и проректор Института развития образования Академии социального управления в Подмосковье Ирина Салыгина.

В состав делегации от Лобни вошли директор школы № 9 Ирина Кырма, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Светлана Суворова и представитель родительской общественности Надежда Кошлакова.

Родители, которые совместно с педагогами обсудили вклад в развитие образования на будущее.