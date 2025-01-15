Педагоги из Лобни поучаствовали в сессии по развитию образования в Подмосковье

Педагоги из Лобни приняли участие в зональной стратегической сессии по развитию образования в Подмосковье до 2040 года. Учителя обсудили ключевые аспекты, обменялись опытом и нашли решения актуальных вопросов.
На мероприятии обсудили предложения по работе сферы образования до 2036 года и на перспективу до 2040 года. Ее возглавили заместитель министра образования Московской области, начальник управления модернизации системы образования Анна Гребцова и проректор Института развития образования Академии социального управления в Подмосковье Ирина Салыгина.
В состав делегации от Лобни вошли директор школы № 9 Ирина Кырма, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Светлана Суворова и представитель родительской общественности Надежда Кошлакова.
Родители, которые совместно с педагогами обсудили вклад в развитие образования на будущее.
Праздник «Ледяное искусство» пройдет в парке «Раздолье» 18 января
Россия поставит газ в Приднестровье в виде гуманитарной помощи
Итоги работы аварийных служб в праздники подвели в Лосино-Петровском
Бросавшего ребенка в снег блогера заочно арестовали
Прокуратура начала проверку массового ДТП с погибшим в Солнечногорске
Депутатский прием родственников бойцов СВО прошел в Лосино-Петровском
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте