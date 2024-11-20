Педагоги из Лобни поучаствовали в православной научной конференции в Москве

Научно-практическая конференция прошла в Московской духовной академии. Там же состоялась церемония закрытия Рождественских образовательных чтений Сергиево-Посадской епархии. В мероприятиях приняли участие педагоги из Лобни.

Педагоги из Лобни в том числе посетили конференцию, а ее темой стала Победа в Великой Отечественной войне. С приветственным словом к участникам обратился епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский ректор Московской духовной академии владыка Кирилл.

«Слушая интересные доклады офицеров и духовенства, содрогаешься от мысли о том, что в те годы пришлось вытерпеть нашему многострадальному народу. Яркое, неизгладимое впечатление оставил доклад полковника МВД Юрия Александровича Артамонова, посвященный русскому правосознанию в контексте войны цивилизаций», — поделились впечатлениями педагоги.

В конце учащиеся регентской школы при Московской духовной академии провели для педагогов концерт.

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