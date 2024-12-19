Педагоги из Лобни поучаствовали в областных Рождественских чтениях

Делегация из Лобни побывала на традиционных образовательных чтениях, которые проходят в Московской области. В этом году их посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Московские областные Рождественские чтения состоялись в концертном зале Дома Правительства. В них поучаствовали также митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, представители Русской православной церкви.
Участники прочли произведения, связанные с темой Великой Отечественной войны. Также на встрече воспитанники хора духовенства Московской митрополии, Государственного академического русского народного ансамбля имени Людмилы Зыкиной исполнили литературно-музыкальную композицию.
Кроме того, гости чтений совместно спели песню «День Победы».
Новый цех по обработке металла создаст в Подмосковье 30 рабочих мест
Белый дом заявил о неопределенности в вопросе вступления Украины в НАТО при Трампе
Жительница Курской области рассказала, почему была вынуждена временно уехать на Украину
Жителей Подмосковья предупредили о сверкающей по ночам «алмазной пыли» изо льда
Итальянский журналист рассказал, какой вопрос хочет задать Путину
Администрация Воскресенска проверила работу поликлиники № 1
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте