Педагоги из Лобни поучаствовали в областных Рождественских чтениях

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Делегация из Лобни побывала на традиционных образовательных чтениях, которые проходят в Московской области. В этом году их посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Московские областные Рождественские чтения состоялись в концертном зале Дома Правительства. В них поучаствовали также митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, представители Русской православной церкви.

Участники прочли произведения, связанные с темой Великой Отечественной войны. Также на встрече воспитанники хора духовенства Московской митрополии, Государственного академического русского народного ансамбля имени Людмилы Зыкиной исполнили литературно-музыкальную композицию.

Кроме того, гости чтений совместно спели песню «День Победы».

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