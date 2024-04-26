Педагоги из Лобни посетили съезд учителей естественных наук | 360°

26 апреля 2024, 16:24
Педагоги из Лобни посетили съезд учителей естественных наук
В стенах знаменитого Курчатовского института в Москве состоялся съезд Национальной ассоциации учителей естественных наук. Участие в мероприятии приняли учителя биологии, химии и физики школы № 5 городского округа Лобня Наталья Тумакова, Анна Резникова и Венера Муртазина.
С приветственными словами к участникам съезда обратились министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, министр просвещения Сергей Кравцов и председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров. Они подчеркнули значимость развития естественно-научного образования и вклад учителей в формирование будущего научного потенциала страны.
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Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук осветил актуальные проблемы современного естественно-научного образования, акцентировав внимание на необходимости инновационных подходов в преподавании.
В рамках съезда прошло несколько круглых столов, где учителя имели возможность обсудить современные методики и подходы в преподавании естественных наук. Также для участников мероприятия провели экскурсию по Курчатовскому национальному исследовательскому центру, что позволило им познакомиться с передовыми научными разработками и достижениями российских ученых.
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