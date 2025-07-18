Педагоги из Красногорска вышли во 2-й тур всероссийского конкурса профмастерства

Учителя лицея № 4 и школы № 15 Красногорска успешно прошли заочный этап конкурса работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Теперь они поборются за победу в следующем туре.

Педагог лицея № 4 Татьяна Обухова показала выдающийся результат в номинации «Профессиональный дебют в дополнительном образовании». Учитель школы № 15 Светлана Кузичкина отличилась в номинации «Наставничество в дополнительном образовании».

Теперь они поучаствуют во втором этапе. Он также будет заочным и завершится 10 августа.

Финал состязания состоится в два тура. Формат уже будет очным. Он пройдет с 23 по 26 сентября в Новосибирске.

Отметим, что цель всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» — создать эффективные условия для непрерывного профессионального развития, творческого и карьерного роста педагогов, работающих в сфере допобразования.