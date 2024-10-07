Педагоги из Красногорска приняли участие во всероссийском форуме классных руководителей

В этом году форум классных руководителей стал важной вехой в области образования и воспитания, собрав на своей площадке более тысячи классных руководителей и кураторов групп среднего профессионального образования из 89 регионов России и Байконура. Делегация Московской области была представлена 44 педагогами, прошедшими строгий конкурсный отбор.

Всего на участие в форуме было подано более 40 тысяч заявок, что подчеркивает его значимость и востребованность среди учителей.

Учителя из Красногорского городского округа также приняли активное участие в форуме. Среди них были Ирина Петрухина из образовательного центра «Вершина», Лия Сазонова из школы №16, а также Светлана Смирнова и Алена Смирнова из образовательного центра «Лидер».

В рамках форума участники делились своими идеями и проектами, обсуждали актуальные темы и проблемы современного образования. Педагоги получили уникальную возможность пообщаться с экспертами в области образования и воспитания, а также обменяться опытом с коллегами из других регионов. Кроме того, они познакомились с новыми методиками и технологиями, которые могут быть внедрены в их образовательную практику.

Форум классных руководителей подтвердил свою значимость как платформа для профессионального роста и обмена опытом среди педагогов, стремящихся к улучшению качества образования и воспитания в России.

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