Педагоги из Коломны вышли в финал всероссийского конкурса профмастерства

пресс-служба администрации г. о. Коломна

Фото: пресс-служба администрации г. о. Коломна

Учителя школы № 30 Андрей Литвинов и школы № 17 Маргарита Луканичева представят Московскую область в финале всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». Оба педагога успешно прошли региональный отбор и вошли в команду Подмосковья.

Андрей Литвинов преподает физическое воспитание в школе № 30 имени Героя Советского Союза Б. В. Бирюкова. Маргарита Луканичева учит английскому языку в школе № 17. Всего Московскую область в финале представят пять педагогов — победителей регионального этапа. Двое из них — представители Коломны.



За успехом педагогов стоят годы профессиональной работы, любовь к детям, готовность экспериментировать и искать новые подходы к обучению, — отметила начальник управления образования администрации округа Янина Щеглова.

Финал конкурса, который объединяет лучших специалистов сферы дополнительного образования со всей страны, пройдет с 26 по 29 сентября в Самаре.