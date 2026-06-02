Педагоги из Коломны получили награды на этапе всероссийского конкурса

Более 150 участников со всего Подмосковья и шесть учителей из Коломны стали победителями и призерами регионального этапа состязания «Сердце отдаю детям». Трое из них завоевали высшие награды в своих номинациях.

Маргарита Луканичева из школы № 17 преподает иностранные языки и ведет творческое объединение «Калейдоскоп языков», где дети изучают сразу английский, французский и китайский. Жюри высоко оценило ее мультилингвальную программу. В планах педагога — адаптировать ее для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Татьяна Солодкова из Емельяновской школы, учитель химии и биологии, в дополнительном образовании выбрала ментальную арифметику. На открытом уроке она не только увлекла детей, но и призвала членов жюри решать задания вместе с ними. Ее проект был единственным в своей номинации и получил высшую оценку.

Андрей Литвинов, учитель физической культуры из школы № 30, создал школьный клуб «Спортландия», где более 50 детей через игру развивают навыки, необходимые для сдачи норм «Готов к труду и обороне». Педагог отмечает, что ребята не замечают, как тренируются, — им кажется, что они просто играют, а результат не заставляет себя ждать.

Для всех троих конкурс стал мощным импульсом для профессионального роста. Скоро они представят Коломну на финале в Самаре.