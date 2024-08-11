Педагоги из Коломны передали в зону СВО домашние заготовки

Фото: МБОУ «Емельяновская средняя общеобразовательная школа»

Педагоги Коломны передали в зону СВО капусту в собственном соку, маринованные огурцы в банках и домашние овощные консервы. Заготовки приготовили учителя Емельяновской средней общеобразовательной школы.

Педагогический коллектив заготовил капусту и огурцы во главе с директором Ириной Королевой. Груз передали в зону специальной военной операции.

«В один из дней августа учителя собрались вместе, чтобы подготовить заготовки для супа и замариновать огурцы. Педагогами нашей школы приготовлены консервированные суп-рассольник и щи. Для заготовок использовался собственноручно выращенный урожай огурцов и кабачков», — рассказали в Емельяновской средней школе.

Педагоги призывают помогать бойцам специальной военной операции.

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