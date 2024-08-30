Педагоги из Коломны передали в зону СВО более 120 банок домашних заготовок

Фото: Unsplash

Педагоги школы № 2 из Озер присоединились в акции «Заготовки — для защитников» и отправили в зону специальной военной операции соленые огурцы, помидоры и другие овощи. Более 120 банок передадут бойцам.

«Конец лета и начало осени — это время заготовок на зиму в каждой семье. Мы считаем, что семья — это не только родные люди, но и все, кто в трудное время поддерживают друг друга. Наша школа принимает участие в благотворительной акции „Заготовки — для защитников“. Поэтому наш педагогический коллектив позаботился об отправке защитникам родины полезных овощей и фруктов в виде консерваций», — рассказала директор озерской школы № 2 Светлана Гускина.

Более 120 банок соленых огурцов, помидоров и других овощей доставили в пункт сбора гуманитарной помощи в Коломне. В ближайшее время груз передадут бойцам специальной военной операции.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Компании ОЭЗ «Технополис Москва» укрепили транспортную инфраструктуру стран ЕАЭС

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Дело генерала Попова: от «Патриота» до «Бутырки». Чем известен экс-замглавы Минобороны

Пресс-служба Минобороны

Лучше поздно, чем никогда. Бизнесмены жаловались на генерала Попова задолго до его ареста

Медработникам — новые возможности. Что предлагает поселок для врачей в Сергиевом Посаде

Подмосковье приготовилось к учебному году. Свыше миллиона школьников сядут за парты 1 сентября

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте