Педагоги из Коломны передали в зону СВО более 120 банок домашних заготовок

Педагоги школы № 2 из Озер присоединились в акции «Заготовки — для защитников» и отправили в зону специальной военной операции соленые огурцы, помидоры и другие овощи. Более 120 банок передадут бойцам.

«Конец лета и начало осени — это время заготовок на зиму в каждой семье. Мы считаем, что семья — это не только родные люди, но и все, кто в трудное время поддерживают друг друга. Наша школа принимает участие в благотворительной акции „Заготовки — для защитников“. Поэтому наш педагогический коллектив позаботился об отправке защитникам родины полезных овощей и фруктов в виде консерваций», — рассказала директор озерской школы № 2 Светлана Гускина.

Более 120 банок соленых огурцов, помидоров и других овощей доставили в пункт сбора гуманитарной помощи в Коломне. В ближайшее время груз передадут бойцам специальной военной операции.

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