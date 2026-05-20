Педагоги из Химок стали призерами областного конкурса профмастерства

Два педагога из Химок стали призерами регионального конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог Подмосковья — 2026». Специалисты представили авторские методики, которые помогают детям и подросткам справляться со стрессом и тревожностью.

По результатам испытаний победителем конкурса стала педагог-психолог дошкольного отделения «Семицветик» школы № 20 Анна Бурмакина. Третье место заняла педагог-психолог Химкинского лицея Ирина Павлова.

«За этими победами — ежедневная работа специалистов, помогающих детям преодолевать препятствия, находить опору в себе, развивать способности и идти вперед без страха. Поздравляю педагогов с блестящим результатом! Сильная школа начинается с людей, которые умеют слышать, понимать и поддерживать детей», — отметила глава Химок Инна Федотова.

Представленные на конкурсе методики — это не просто теории, а проверенные инструменты, которые уже сегодня помогают детям преодолевать страхи, обретать уверенность и строить здоровые отношения с окружающим миром.

«Успехи наших педагогов-психологов — это вклад в будущее всего региона. Их методики должны стать примером для других образовательных учреждений», — рассказал депутат партии «Единая Россия» Евгений Иноземцев.

Итоги конкурса уже легли в основу развития современных психологических программ. Это позволит расширить доступ детей к качественной помощи и повысить уровень психолого-педагогического сопровождения в школах Подмосковья.