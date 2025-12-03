Педагоги из Химок стали лауреатами областного профессионального конкурса

Три педагога из Химок — Ирина Дюгай, Наталья Вишнякова и Екатерина Смульская — вошли в число победителей регионального конкурса «Лаборатория семейного счастья». Их авторские видеоролики признали лучшими в номинациях, посвященных сотрудничеству семьи и детского сада, работе с особенными малышами и развитию эмоционального контакта с воспитанниками.

Старший воспитатель школы № 1 Ирина Дюгай заняла первое место в номинации «Лучший видеоролик „Семья и детский сад“». Учитель-дефектолог дошкольных отделений «Аистенок» и «Умка» школы «Флагман» Наталья Вишнякова стала победителем в категории «Особый ребенок — общая забота», а воспитатель школы № 19 Екатерина Смульская получила специальный приз зрительских симпатий «Сердце отдаю детям».

Конкурс продемонстрировал не только высокий уровень подготовки химкинских педагогов, но и их готовность делиться инновационными методиками, направленными на создание комфортной среды для детей и укрепление партнерства между образовательными учреждениями и семьями.