Педагоги из Химок поучаствуют в конкурсе патриотического воспитания

Во Всероссийском конкурсе патриотического воспитания «Быть, а не казаться» могут принять участие студенты, специалисты в сфере воспитания, наставники и педагоги, ветераны боевых действий, активисты и руководители патриотических проектов. Они пройдут курсы обучения, повысят квалификацию и получат возможность войти в кадровый резерв федеральных и региональных организаций.

Конкурс создан для того, чтобы распространить и поддержать лучшие практики патриотического воспитания. Он проводится по нескольким номинациям, приуроченным к Году защитника Отечества: «Начинающий наставник», «Опытный наставник», «Наставник-лидер», «СВОй наставник» и «Наставник на службе», а для педагогов со стажем работы в сфере патриотического воспитания от 20 лет предусмотрена специальная номинация — «Заслуженный наставник».