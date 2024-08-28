Педагоги из Химок обсудили применение нейросетей в образовательном процессе

Учителя истории и обществознания образовательных учреждений городского округа Химки стали участниками онлайн-конференции. Они побеседовали о том, как внедрять новые технологии в обучение.

Учителя из Химкинского лицея на онлайн-мероприятии поделились опытом проведения патриотических викторин и конкурсов. Также они отметили, что организовывать интерактивные уроки необходимо творчески.

Отметим, что участие в конференции приняли учителя из разных уголков страны. Организовали встречу члены Всероссийского движения «Волонтеры истории».

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