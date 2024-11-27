Педагоги из Дубны стали участниками всероссийского конкурса профмастерства

На одном из открытых занятий в дошкольном учреждении сказочных героев-специалистов по механике Фиксика и Симку Дед Мороз попросил о помощи: нужно собрать волшебный автомобиль. Дети с интересом включились в работу. Участница конкурса профмастерства Галина Лялева перевоплотилась на время в мультяшного персонажа.

Среди кандидатов на звание победителя четверо воспитателей детских садов «Созвездие», «Сказка», «Незабудка» и «Ручеек». Ранее они уже представили жюри презентацию и мастер-класс. На всех испытаниях финалистки показали высокий уровень профессионального мастерства. Конкурс «Воспитатель года» — это площадка для подтверждения компетентности, интересного общения, совершенствования и освоения новых навыков. Участники отмечают, что приходят идеи, появляется стимул развиваться.

«Дубна всегда славилась высоким уровнем образования. Сегодня наша задача этот уровень не просто сохранить, а приумножить. Регулярно получаю обратную связь от наших жителей, и могу уверенно заявить, мы с этой задачей справляемся», — подчеркнул глава городского округа Дубна Тихомиров Максим.

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