Педагоги из Дмитрова победили в областном этапе конкурса «Воспитатель России»

Педагоги из Дмитрова одержали победу на региональном этапе XII всероссийского конкурса «Воспитатели России — 2024». Результаты стали известны 27 сентября в День дошкольного работника.

В конкурсе приняли участие 117 воспитателей из 26 муниципалитетов Московской области. Они представили свои наработки в 11 основных и трех специальных номинациях, при этом две из них — новые.

Воспитатель дошкольного отделения «Колобок» Дмитровской школы № 8 Наталья Авдеева победила в номинации «Молодые профессионалы», а воспитатель Яхромской средней общеобразовательной школы № 2 Екатерина Бутакова — в номинации «Лучшая инновационная образовательная практика сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей дошкольного образования от поколения к поколению». Старший воспитатель детского сада № 3 «Сказка» стала лучшей в категории «Наставник — это призвание», а педагог дополнительного образования дошкольного отделения «Радость» Дмитровской школы № 10 с углубленным изучением отдельных предметов Ирина Князева — в номинации «Творческий педагог — творческие дети».

Второе место заняла воспитатель дошкольного отделения «Юный строитель» Дмитровской школы № 5 имени Героя Советского Союза К. А. Аверьянова Екатерина Леконцева в категории «Успешный воспитатель».

Третье место завоевали педагог-психолог дошкольного отделения «Огонек» Икшинской школы Наталья Шляпцева в категории «Лучший профессионал образовательной организации» и заместитель директора по дошкольному образованию отделения «Пчелка» Дмитровской школы № 9 Эмилия Юсуфова — в номинации «Успешный руководитель».

Лауреаты I степеней — четыре воспитателя из Дмитрова представят округ на федеральном этапе, который пройдет с 1 октября по 30 ноября.

«Самое большое достоинство наших образовательных организаций — педагогические коллективы. Из года в год наши воспитатели подтверждают свой высокий уровень профессионализма, добиваясь новых высот. Поздравляю с заслуженными наградами и желаю победы на федеральном уровне! Дмитровский округ гордится вами!» —прокомментировал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

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