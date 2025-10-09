Педагоги из Богородского округа стали победителями областного конкурса

Знаковое событие произошло в сфере образования Богородского округа. Руководители школ стали победителями областного конкурса «Лучший по профессии в сфере образования» в 2025 году.

Победителем в номинации «Школа полного дня» стала Марина Андреева, заместитель директора Центра образования № 1 имени Героя России Андрея Завьялкина. А в номинации «Школа-флагман» победителем стала Виктория Новикова, директор Центра образования № 83. Победители показали высокий уровень профессионализма, за что их наградят денежной премией Губернатора Московской области.

Центр образования № 1 свою историю ведет с 1938 года. Образовательные программы предусматривают, в том числе, и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Пять лет подряд данная образовательная организация входит в «зеленую зону» рейтинга школ Московской области, из них два года — в топ-100 лучших школ региона.

Центр образования № 83 был создан в 1964 году. Профессиональные педагоги умело сочетают традиционные методы обучения с новыми технологиями, участвуют в программе «Активный учитель». Они заботятся не только о знаниях, но и о развитии личности, навыков, которые пригодятся ребятам в будущем. Учебное заведение получило на Учи.ру звание «Участник марафонов», «Участник олимпиад», «Лучшая школа города», «Активный учитель», а также положительные отзывы учеников и родителей.