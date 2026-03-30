Педагоги из Богородского округа приняли участие во всероссийском форуме

Мероприятие прошло 26 марта в Коломне. Оно собрало ведущих специалистов в сфере образования.

Форум «Возможности естественно-научного и технологического образования детей дошкольного возраста в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и Федеральной образовательной программой дошкольного образования» стал площадкой для демонстрации лучших педагогических практик.

Организаторами выступили Министерство образования Московской области, Государственный гуманитарно-технологический университет, Московский областной центр дошкольного образования, Национальный методический совет по технологическому образованию, Межрегиональная ассоциация педагогов и учебно-методический центр «Коломна».

Команда из Центра образования № 30 Богородского округа — Светлана Усачева и Алена Чудакова — приняли участие в работе практических площадок. Специалисты представили коллегам опыт своей работы по теме: «С первых шагов к большим открытиям». Выступление вызвало живой интерес у аудитории.

На пленарной части форума были представлены ориентиры развития дошкольного образования до 2030 года. По словам педагогов, участие в событии такого уровня — это не только возможность поделиться наработками, но и важный этап профессионального роста.