Педагоги из Богородского округа приняли участие в тематическом балу

В Государственном университете управления прошел Региональный бал советников директоров по воспитанию, который погрузил участников в атмосферу XIX века. Богородский округ на этом престижном событии представляли Надеева Мария, советник директора по воспитанию проекта «Навигаторы детства», и Пушмин Артем, учитель физической культуры, педагоги Центра образования № 5.

Бал стал не просто культурным событием, но и важной образовательной инициативой, направленной на сохранение исторической памяти и передачу знаний о ключевых моментах российской истории. Главный посыл программы — создание уникальной образовательной среды, которая позволит внедрить подобные форматы в учебных заведениях.

Атриум университета наполнился звуками живой музыки, создавая атмосферу изысканности и погружения в эпоху. Гости смогли поучаствовать в мастер-классах по хореографии и практических занятиях, которые помогут педагогам внедрить новые подходы в своей работе. Программа включала обучение танцам XIX века, таким как Падеграс, Шапелуаз, контрданс «Ревность» и вальс «Пузырьки в бокале».

Почетным гостем мероприятия стал проректор Государственного университета управления Павел Владимирович Павловский. В своем выступлении он отметил значимость подобных инициатив для развития образовательной среды и формирования культурных ценностей у подрастающего поколения.

Бал советников директоров по воспитанию стал ярким примером того, как можно сочетать образовательные задачи с приобщением к российским традициям. Такие мероприятия способствуют развитию танцевальной, музыкальной и художественной культуры, а также укрепляют межличностные связи и формируют основу для культурного взаимодействия в обществе.

Этот день подарил участникам не только новые знания и навыки, но и незабываемые впечатления от красоты и силы российских традиций.