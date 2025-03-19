Педагоги из Богородского округа приняли участие в сессии о буллинге в школах

Представители сферы образования из Богородского округа побывали на зональной стратегической сессии на тему «Травля в школе: комплексный подход к решению проблемы». Они обсудили различные аспекты проблемы.

Сессия прошла в формате цикла семинаров-совещаний. Спикеры, среди которых были педагоги-психологи и социальные педагоги, представили опыт разрешения конфликтных ситуаций и практические инструменты борьбы с травлей. После чего состоялась дискуссия.

Встреча проходила в Жуковском. Мероприятие организовал центр социально-педагогического сопровождения КУРО при поддержке Министерства образования Московской области.

Модератором сессии выступила заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима. Она подчеркнула важность таких встреч с педагогическим сообществом в очном формате.

Участники сессии пришли к выводу о необходимости объединения усилий педагогов, родителей, психологов и органов управления образованием. Они уверены, что полученные знания помогут сделать атмосферу в школе более безопасной и психологически комфортной для учеников.