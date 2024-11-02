Педагоги из Богородского округа приняли участие во всероссийском съезде

Представители Богородского округа приняли участие в межрегиональном съезде работников дошкольного образования. На встрече собрались специалисты и эксперты из 38 регионов России.

Межрегиональный съезд «ФГОС дошкольного образования: приоритеты развития и региональные практики» прошел в Санкт-Петербурге. На встрече собрались 520 человек из 38 регионов страны.

Богородский округ на съезде представляла заместитель директора центра образования № 83 Евгения Морозова. Работа съезда проходила в формате тематических площадок, на которых обсуждались приоритеты государственной политики в сфере дошкольного образования. Среди озвученных вопросов: обеспечение доступности качественного дошкольного образования, кадровый потенциал и развитие цифровой образовательной среды педагога, вопросы социально-педагогического сотрудничества с семьями воспитанников, эффективные практики здоровьясбережения и физического развития дошкольников, развитие негосударственного сектора образования.

Как отмечают сами участники, съезд показал огромную значимость и эффективность развития дошкольного образования.

Представленный опыт коллег вызвал живой интерес у руководителей различных регионов России и получил высокую оценку организаторов площадки.