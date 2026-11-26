Советники по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Ксения Ветлужских и Елена Машкова приняли участие в конференции «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». Мероприятие прошло в Красногорске в рамках XXIV Московских областных образовательных Рождественских чтений — масштабной площадки, где обсуждают смыслы, ценности и практики воспитания в современной реальности.

Программа конференции получилась глубокой и не формальной: речь шла не об абстрактных теориях, а о том, с чем ежедневно сталкиваются педагоги, родители и сами дети в стремительно меняющемся мире. Участники вместе с экспертами искали ответы на непростые вопросы и делали это в диалоге представителей разных сфер: профессионального педагогического сообщества, духовенства и органов власти.

В центре внимания оказались четыре ключевых блока. В одном — «Человек в эпоху расчеловечивания» — обсуждали, как в цифровом потоке информации и быстрых реакций не потерять нравственные ориентиры и человеческое достоинство, а также как помочь ребенку удерживать эти опоры, когда вокруг столько противоречивых сигналов.

В блоке «Молодежь как субъект будущего» говорили о роли молодого поколения в построении общества, основанного на традиционных ценностях, и о том, как поддержать в подростках ответственность, способность к выбору и созидательное отношение к жизни.

Для специалистов из Богородского округа участие в таком форуме — возможность соотнести ежедневную практику с большими смыслами, увидеть новые инструменты и перенять опыт коллег и экспертов, в том числе представителей Московской областной думы и духовенства.