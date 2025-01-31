Педагоги из Богородского округа побывали на образовательном форуме в Сколково

В Международной гимназии инновационного центра «Сколково» состоялось образовательное мероприятие «Физтех Форум 2025». Участниками события стали 400 человек из 35 регионов России, в том числе педагоги из Богородского округа.

Собравшиеся обсудили актуальные вопросы, эффективные образовательные практики, а также познакомились с ресурсами уникальной «системы Физтеха».

Из Богородского округа на мероприятие отправились руководители центров образования и специалисты Муниципального казенного учреждения «Учебно-методический центр». Они посетили пленарную дискуссию «Образование, наука и бизнес: проблемы и перспективы взаимодействия в массовой практике». Помимо этого, гости форума приняли участие в мастер-классах, круглых столах, лекциях, семинарах, изучили представленное на выставке учебное оборудование.

Главным вопросом форума был: как школьное образование может ответить современным технологическим вызовам и какие ресурсы для этого потребуются? Спикеры, эксперты, участники мероприятия пришли к выводу, что ключевым фактором является человеческий капитал.