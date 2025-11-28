Педагоги из Богородского округа победили во всероссийском конкурсе

Девятый всероссийский форум «Невская образовательная ассамблея» проходил в Санкт-Петербурге. Богородский округ представляли педагоги Центра образования № 30.

Специалисты Марина Золотарева и Светлана Усачева стали победителями конкурса «Лига Лидеров 2025» в номинации «Лучшее дошкольное отделение в области внедрения инновационных технологий. Эта награда — признание достижений всего педагогического коллектива.

Форум был направлен на обсуждение актуальных вопросов развития отечественного образования. Главное внимание уделили поиску и внедрению эффективных решений, позволяющих образовательным учреждениям гибко реагировать на вызовы времени и выстраивать устойчивые модели развития. В центре обсуждения — реальные практики, доказавшие свою результативность.

Рабочая программа началась с официального открытия сессии Владимира Завражина — председателя оргкомитета форума и директора Группы компании «ЦНОИ». Педагоги посетили пленарные заседания, тренинги, авторские мастерские. Состоялись выездные сессии в образовательные центры Северной столицы.