Стали известны итоги Московского областного конкурса образовательных практик по обновлению содержания и технологий дополнительного образования. Педагоги Центра образования для детей и взрослых Богородского округа завоевали сразу несколько призовых мест.

Первое место в номинации «Естественнонаучная направленность» заняла Екатерина Толстунова, педагог Эколого-краеведческого отдела Центра образования для детей и взрослых. Ее образовательная практика «Учимся быть исследователями: от исследования к профессии» получила высшую оценку жюри. Эксперты особенно отметили актуальность программы, ее научную обоснованность и практическую значимость.

Еще одну награду принес команде Центра образования для детей и взрослых тандем методистов Елены Козловой и Натальи Царьковой. В номинации «Организационно‑методическая разработка.

Практика профориентации» они заняли третье место с профориентационной игровой программой «Призвание». Жюри признало эту методику одной из лучших для вовлечения обучающихся в осознанный выбор профессии через игровые технологии. Эти победы — не только личная заслуга педагогов, но и показатель сильной методической школы и системного подхода к дополнительному образованию в Богородском округе.