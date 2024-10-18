Педагоги из Богородского округа победили на международном фестивале мультипликации

В Санкт-Петербурге состоялся суперфинал VII Международного фестиваля авторской детской мультипликации «Я творю мир». Учителя центра образования № 8 Богородского округа победили в номинации «Мультфильмы без границ».

Суперфинал Международного фестиваля авторской детской мультипликации прошел в Санкт-Петербурге при поддержке киностудии «Союзмультфильм». Он собрал более 100 участников из 22 регионов России.

Богородские педагоги Екатерина Минчукова, Анна Казакова, Юлия Малок и Елена Повалихина из Центров образования № 8 и № 33 продемонстрировали опыт работы с мультстудией. В составе сборных команд фестиваля из цветной бумаги, картона, пластилина и красок за два часа они создали мультфильм о семейных ценностях.