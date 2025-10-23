Педагоги из Балашихи прошли курсы повышения квалификации в Минске

Преподаватели колледжа «Энергия» из Балашихи успешно завершили обучение по программе повышения квалификации «Стратегия развития системы воспитания как основа формирования гражданских и патриотических качеств личности обучающихся». Курсы проходили на базе Республиканского института профессионального образования в Минске.

Педагоги изучили национальную стратегию воспитания в интересах устойчивого развития, познакомились с современными подходами к планированию и оценке качества воспитательной работы в образовательных учреждениях. Особое внимание уделялось вопросам социально-педагогической поддержки, а также созданию толерантной и поликультурной среды в колледже.

В рамках программы делегация посетила Борисовский государственный колледж, где ознакомилась с приоритетными направлениями воспитательной работы и опытом внедрения модели патриотического воспитания. Также участники курсов побывали в Минском государственном колледже ремесленничества и дизайна имени Кедышко, где узнали о социальных технологиях педагогики досуга и организации мероприятий по трудовому образованию. На встречах обсуждались вопросы самоуправления учащихся и оказания педагогической поддержки деятельности органов ученического самоуправления.

По итогам обучения преподаватели колледжа «Энергия» получили свидетельства о повышении квалификации государственного образца, что подтверждает высокий уровень освоенных знаний и готовность применять их в практике воспитательной работы.