Педагоги и школьники Балашихи стали судьями дебатов

Дебаты в лиге представлены как командная интеллектуальная игра, способствующая развитию логики, коммуникативных навыков и умению работать в коллективе. В этом сезоне чемпионат будет проходить в два этапа: отборочный, где индивидуально выступают капитаны команд, и командный, в который войдут 16 коллективов. Подготовку будущих судей проводил эксперт с опытом участия в международных чемпионатах. По итогам курса лучшие слушатели получили звание старшего судьи.

Организационная программа соревнований уже определена: жеребьевка номинаций состоится 20 января, а 27 января стартует отборочный этап, на котором каждому участнику предстоит выступить с утверждающей речью на заданную тему.

Третий сезон Балашихинской школьной лиги, стартовавший 23 октября 2025 года, включает 13 направлений и 18 дисциплин. Балашиха выступила пилотной площадкой проекта в 2023 году, и сегодня Единая школьная лига охватывает почти 50 округов Московской области, продолжая расширять возможности для интеллектуального и личностного роста школьников.