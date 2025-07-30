Педагоги и родители из Подмосковья примут участие в форуме «Навигаторы детства»

С 29 июля по 1 августа в центре знаний «Машук» проходит образовательное мероприятие — «Навигаторы детства и родительское сообщество: партнерство для будущего». В нем участвуют и представители Подмосковья.

Как рассказали в Минобразования Московской области, форум собрал 200 педагогов по воспитанию и родителей из разных регионов России.

От Подмосковья туда приехали советники Нина Божко из клинской школы «Имена Победы» и Любовь Сагайдачная из подольской школы № 11, а также родители — Елена Нораева из Истры и Анна Демянчук из Реутова.

Четыре дня участники будут делиться опытом, придумывать новые методики и налаживать профессиональные контакты. В программе заявлены лекции, интерактивные занятия, тренинги и другие активности.

«Мы успели познакомиться, обсудить секреты воспитания для родителей и педагогов, а также поговорили о таком формате, как кинолекторий. А вечером нас ждала творческая мастерская, которая никого не оставила равнодушным», — рассказала Елена Нораева.

В ведомстве подчеркнули, что событие поможет наладить отношения между родителями и сотрудниками школ для совместной работы по воспитанию нового поколения.