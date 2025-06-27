Педагоги дошкольного образования из Чехова побывали в «Летней школе»

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Специалисты дошкольного образования в Чехове приняли участие в работе «Летней школы». Цель программы — научить специалистов применять эффективные подходы детям с учетом индивидуальных особенностей детей до семи лет.

Сотрудники детских садов округа посетили стратегическую сессию по секциям и прослушали лекции ведущих специалистов на темы «Современное образование для современного детства», «Стратегии развития дошкольного образования на современном этапе» и «Базовые механизмы интеграции естественно-научного и инженерно-технического образования как тенденции государственной политики».

Также стали участниками мастер-классов «Моя семья в рамках исторического просвещения детей дошкольного возраста» и «Развитие логического и творческого мышления с помощью развивающих игр и технологий».

Все работники получили методическую и практическую поддержку от организаторов мероприятия.