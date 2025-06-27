Педагоги дошкольного образования из Чехова побывали в «Летней школе»

Специалисты дошкольного образования в Чехове приняли участие в работе «Летней школы». Цель программы — научить специалистов применять эффективные подходы детям с учетом индивидуальных особенностей детей до семи лет.
Сотрудники детских садов округа посетили стратегическую сессию по секциям и прослушали лекции ведущих специалистов на темы «Современное образование для современного детства», «Стратегии развития дошкольного образования на современном этапе» и «Базовые механизмы интеграции естественно-научного и инженерно-технического образования как тенденции государственной политики».
Также стали участниками мастер-классов «Моя семья в рамках исторического просвещения детей дошкольного возраста» и «Развитие логического и творческого мышления с помощью развивающих игр и технологий».
Все работники получили методическую и практическую поддержку от организаторов мероприятия.
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