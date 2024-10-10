Педагоги Дмитровского техникума рассказали школьникам о профессиях технологов и логистов

В техникуме Дмитровского городского округа провели профориентационные пробы для школьников. Ребятам рассказали о профессиях логиста и технолога.

Первое в рамках проекта ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» мероприятие для школьников организовали в Дмитровском техникуме.

В структурном подразделении № 11 ребятам рассказали о двух профессиях — логист и технолог. Школьники узнали, что такое логистика, как проводят стратегическое и тактическое планирование в этой сфере. На занятии, посвященном профессии «технолог», участникам рассказали, как распознать фальсификат молочной и кисломолочной продукции. Школьники самостоятельно провели пробу молока с помощью титрования и познакомились с процессом сыроварения.

«Не секрет, что от выбора специальности и программы обучения во многом зависит будущее благосостояние каждого из нас. Сегодня я с огромным удовольствием узнал о профессии логиста. Я очень заинтересовался и, вероятно, планирую поступать в Дмитровский техникум, чтобы освоить эту увлекательную специальность!» — сказал один из участников мероприятия.

Отметим, что сегодня в Дмитровском техникуме обучают широкому спектру различных специальностей. Полный перечень можно увидеть по ссылке.

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