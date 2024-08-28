Педагоги Богородского округа стали лауреатами конкурса «Лучший детский сад»

Форум «Предшкола: стандарт детского сада» в рамках Съезда учителей Московской области прошел в Гимназии имени Примакова. Участие в нем приняли более 800 педагогов. На мероприятии наградили победителей конкурса «Лучший детский сад», в числе которых педагоги Богородского округа.

Коллективы Центров образования № 21 и «Богородский» стали лауреатами педагогического конкурса среди образовательных организаций региона. В форуме участвовало более 130 участников в очном формате и более 700 — онлайн.

Руководитель Центра «Предшкола» Дарья Фадеева на мероприятии поделилась успехами за прошедший год, обозначила ключевые задачи на новый учебный год. Среди них — развитие программ ранней социализации, внедрение инновационных методик обучения и активное сотрудничество с педагогами, укрепление взаимодействия между школами и детскими садами.

«Наша цель — создать максимально комфортные условия для развития детей, подготовить их к школе и обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку», — отметила Начальник управления общего образования Министерства образования Московской области Елена Жданкина.

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