Педагоги Богородского округа приняли участие в муниципальном конкурсе

На базе Центра образования № 8 прошел очный этап муниципального конкурса молодых педагогов и их наставников «Открытие-2025». Он стал платформой для обмена опытом и поиска новых идей, необходимых для формирования современных подходов к образованию.

Образовательная сфера требует от учителей постоянного обновления знаний и внедрения инновационных методов в процесс обучения. Участие в мероприятии позволило педагогам продемонстрировать свои умения и креативность.

В результате состязаний победителем стала Екатерина Карпова, музыкальный руководитель из Центра образования № 33. Она получила право представить округ на региональном уровне, что подчеркивает высокий уровень подготовки и стремление к развитию в области дошкольного образования.

Конкурс ориентирован на поддержку молодых специалистов, которые стремятся развиваться и вносить свой вклад в образовательный процесс. Это не только возможность проявить свои таланты, но и шанс получить ценные советы от более опытных коллег.