Педагоги Богородского округа представили проекты на всероссийской конференции

Научно-практическая конференция «Дошкольное образование: инновации, практика, диалог» прошла в городе Мытищи. Здесь собрались ведущие эксперты страны, в том числе команда специалистов из образовательных организаций Богородского округа.

Участники конференции обсудили стратегию развития отрасли, создание единого образовательного пространства и внедрение современных технологий.

Педагоги из Богородского округа показали коллегам инновационные формы работы. Так, заместитель директора Центра образования № 10 Валерия Кораблева представила свой опыт в выступлении на тему «Этнические традиции в повседневной образовательной деятельности».

А специалисты из Центра образования № 83 педагог-психолог Елена Бакушева и старший воспитатель Клавдия Видова обобщили опыт работы по организации деятельности родительского клуба «Искусство общения». Был продемонстрирован авторский взгляд по применению STEAM технологии «Йохокуб», направленный на социально коммуникативное взаимодействие с родителями через совместную творческую деятельность.

Выступление специалистов из Богородского округа вызвало неподдельный интерес у педагогов Московской области. Конференция стала площадкой для живого обмена опытом.