Педагоги Богородского округа ознакомились с новой игровой технологией
Сотрудники дошкольного отделения «Теремок» Центра образования № 10 Богородского округа провели практикум «Обучение в движении» создателя подвижных развивающих игр Vay-toy. Основная концепция этой методики: «Играю, двигаюсь, учусь».
Современная дошкольная педагогика предлагает множество инструментов для всестороннего развития ребенка как в образовательном учреждении, так и в домашних условиях. Выбрать действительно эффективные пособия, отвечающие всем требованиям здорового воспитания детей — задача педагогов и родителей.
Развивающие игры Vay-toy подходят как для домашнего использования, так и для использования в детском саду. Идея методики заключается в объединении игры, движения и обучения. Дети могут активно двигаться во время игры и интеллектуально развиваться: сравнивать, запоминать, логически мыслить, ориентироваться в пространстве и принимать решения. В наборы входят игровое поле, пластиковые фигуры из мягкого материала, различающиеся по размеру, форме и цвету и другие элементы.
Педагоги-воспитатели Богородского округа в рамках семинара провели практическую часть встречи на открытом воздухе, получив интересный опыт. Общение было наполнено живой дискуссией, спорами, обсуждением методики и предложениями. Участники семинара получили новую, полезную информацию, которую можно будет использовать в дальнейшей работе.