Педагоги Богородского округа ознакомились с новой игровой технологией

пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Сотрудники дошкольного отделения «Теремок»  Центра образования № 10 Богородского округа провели практикум «Обучение в движении» создателя подвижных развивающих игр Vay-toy. Основная концепция этой методики: «Играю, двигаюсь, учусь».

Современная дошкольная педагогика предлагает  множество инструментов для всестороннего развития ребенка как в образовательном учреждении, так и в домашних условиях. Выбрать действительно эффективные  пособия, отвечающие всем требованиям здорового воспитания детей — задача педагогов и родителей.

Развивающие игры Vay-toy подходят как для домашнего использования, так  и для использования в детском саду.  Идея методики заключается в объединении игры, движения и обучения. Дети могут активно двигаться во время игры и интеллектуально развиваться: сравнивать, запоминать, логически мыслить, ориентироваться в пространстве и принимать решения. В наборы входят игровое поле, пластиковые фигуры из мягкого материала, различающиеся по размеру, форме и цвету и другие элементы.

пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа
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пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Педагоги-воспитатели  Богородского округа в рамках семинара провели практическую часть встречи на открытом воздухе, получив интересный опыт.  Общение было наполнено живой дискуссией, спорами, обсуждением методики и предложениями. Участники семинара получили новую, полезную информацию, которую можно будет использовать в дальнейшей работе.

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