Педагоги Богородского округа ознакомились с новой игровой технологией

Современная дошкольная педагогика предлагает множество инструментов для всестороннего развития ребенка как в образовательном учреждении, так и в домашних условиях. Выбрать действительно эффективные пособия, отвечающие всем требованиям здорового воспитания детей — задача педагогов и родителей.

Развивающие игры Vay-toy подходят как для домашнего использования, так и для использования в детском саду. Идея методики заключается в объединении игры, движения и обучения. Дети могут активно двигаться во время игры и интеллектуально развиваться: сравнивать, запоминать, логически мыслить, ориентироваться в пространстве и принимать решения. В наборы входят игровое поле, пластиковые фигуры из мягкого материала, различающиеся по размеру, форме и цвету и другие элементы.