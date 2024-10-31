Педагоги Белоруссии присоединились к научной конференции в Балашихе

Педагоги из Владимира и Республики Беларусь приняли участие в межрегиональной научно-методической конференции в Балашихе в онлайн формате. Участники обсудили вопросы партнерского взаимодействия семей и образовательных организаций.

«Педагоги поделились опытом работы с семьями учеников и воспитанников детских садов, нашли много общего в подходах воспитательной работы. Конференция была посвящена году семьи, в будущем мы будем искать и другие актуальные темы с коллегами из Могилева», — сказала руководитель «Учебно-методического центра» городского округа Балашиха Татьяна Рожкова.

В июне 2024 года Могилев и Балашиха стали городами-побратимами. В октябре сотрудники школы № 15 из Балашихи подписали соглашение о сотрудничестве с могилевской школой.

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