Педагоги «Артека» приняли участие в патриотической смене в подмосковном «Авангарде»
Педагогический состав международного детского центра «Артек» принял участие в программе подмосковного центра «Авангард». Она прошла с 22 по 24 июня и состояла из экскурсий, тематических занятий и других событий.
Как рассказали в региональном Минобразования, педагоги посетили экскурсии в главный храм вооруженных сил России и музейный комплекс «Дорога памяти». Участники программы также побывали в «Партизанской деревне».
Учебные занятия включали огневую, военно-медицинскую, воздушно-десантную и тактическую подготовку.
Организаторы отметили, что каждый день курса был насыщен событиями. Смена помогла педагогам повысить профессиональные навыки и укрепить патриотических дух.
Мероприятие прошло в рамках празднования 100-летия «Артека».