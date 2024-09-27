Педагогам колледжа университета «Дубна» присвоили звания и вручили грамоты

Колледж университет «Дубна» посетил руководитель муниципалитета Максим Тихомиров. Глава Дубны обошел кабинеты и мастерские учреждения образования, а также пообщался со студентами и педагогами.

По его словам, важно не только обеспечивать качественное образование, но и создавать такие условия, чтобы выпускники оставались работать в родном городе.

«Могу сказать, что сегодня колледж закрывает огромные потребности города. Конечно, без него нам бы не получилось показывать такие высокие результаты в плане работы крупных наших предприятий», — подчеркнул Максим Тихомиров.

Руководитель муниципалитета торжественно вручил педагогам, мастерам, воспитателям образовательного учреждения благодарственные письма, грамоты и цветы. Некоторым специалистам присвоили почетные звания.

«За последние семь лет участия в профессиональных соревнованиях наши ученики завоевали и бронзу, и серебро, и золото. Это говорит об их уровне, их подготовке. Это очень классные специалисты своего дела», — сказал исполняющий обязанности ректора университета «Дубна» Андрей Деникин.

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