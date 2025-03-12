Педагога Любовь Арыванюк признали лучшим воспитателем Балашихи

Педагог из Балашихи Любовь Арыванюк стала победителем муниципального этапа конкурса «Воспитатель года Подмосковья — 2025». В этом году в конкурсе участвовали 17 специалистов.

Опыт Любови Арыванюк в профессии составляет 16 лет. Она работает музыкальным руководителем в детском саду № 45 «Пчелка» в микрорайоне Авиаторов на улице Кожедуба. С детства мечтая о музыкальной специальности, педагог всегда чувствовала любовь к музыке и хотела передавать ее своим воспитанникам. Несмотря на значительный опыт, участие в конкурсе «Воспитатель года» для нее стало первым.

«Мы с коллегами готовились три года, собирали материалы, чтобы достойно представить наше дошкольное учреждение», — рассказала преподаватель.

В процессе конкурса участники делились своими наработками, рассказывали о себе и знакомились с опытом друг друга. Любовь Арыванюк отмечает, что все педагоги были очень сильными, и ей было приятно соревноваться с ними.

«Когда меня объявили победителем, я не могла поверить, но, конечно, очень обрадовалась», — поделилась воспитатель. Теперь Любовь Арыванюк будет представлять Балашиху на областном этапе конкурса, который пройдет весной 2025 года.